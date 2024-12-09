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Стало известно, сколько пропустит форвард «Вест Хэма», попавший в серьёзную аварию

Стало известно, сколько пропустит форвард «Вест Хэма», попавший в серьёзную аварию
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Нападающий лондонского «Вест Хэма» Майкл Антонио выбыл из строя как минимум на год после того, как недавно попал в ужасную автомобильную аварию, сообщает Guardian.

Ранее в английском клубе сообщили, что форвард перенёс операцию из-за перелома нижней конечности, полученного в результате дорожно-транспортного происшествия в субботу, 7 декабря.

Также в пресс-службе написали, что форвард будет находиться под наблюдением врачей в течение следующих дней. Клуб заявил, что будет предоставлять дальнейшую информацию при необходимости, также поблагодарив экстренные службы за слаженную работу по спасению своего нападающего после аварии.

34-летний ямайский форвард Майкл Антонио в нынешнем сезоне провёл за «Вест Хэм» в АПЛ 14 матчей, в которых забил один гол.

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