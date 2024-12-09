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Наумов: «Локомотив» может занести себе в актив ничью с «Краснодаром»

Наумов: «Локомотив» может занести себе в актив ничью с «Краснодаром»
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре красно-зелёных в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Локомотив М
Москва

— Эту игру «Локо» может занести себе в актив?
— Да, конечно, может. Я предполагал, что матч получится вязким, тяжёлым. Ребята играли на жилах! Уже ни моральных, ни физических сил нет. «Краснодар» играл дома, железнодорожникам пришлось непросто. Так что я доволен, что взяли очко. Да и играли в целом неплохо. Плотно на каждом участке поля. Если бы сыграли залихватски, как это было со «Спартаком», то получили бы опять штук пять! А тут мы увидели борьбу. Да и моменты свои москвичи имели, — приводит слова Наумова «Евро-Футбол.Ру».

По результатам 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 39 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 35 очков.

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