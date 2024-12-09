Алаев назвал гол вратаря «Динамо» Лещука «крутым» событием для РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев назвал гол вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука в матче 17-го тура с грозненским «Ахматом» «крутым» событием Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, это крутое событие. Любой гол вратаря — редкость, удивительно. Тем более такой феноменальный гол, удивительный», — приводит слова Алаева ТАСС.

Напомним, на 90+5-й минуте матча с «Ахматом» вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук сравнял счёт, забив головой после подачи углового. Так он стал первым вратарём в истории чемпионатов России, забившим с игры. После 18 проведённых матчей «Ахмат» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 13 очков. Московское «Динамо» заработало 35 очков и занимает четвёртое место.