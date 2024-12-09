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Алаев назвал гол вратаря «Динамо» Лещука «крутым» событием для РПЛ

Алаев назвал гол вратаря «Динамо» Лещука «крутым» событием для РПЛ
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Президент РПЛ Александр Алаев назвал гол вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука в матче 17-го тура с грозненским «Ахматом» «крутым» событием Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+5'    

«Конечно, это крутое событие. Любой гол вратаря — редкость, удивительно. Тем более такой феноменальный гол, удивительный», — приводит слова Алаева ТАСС.

Напомним, на 90+5-й минуте матча с «Ахматом» вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук сравнял счёт, забив головой после подачи углового. Так он стал первым вратарём в истории чемпионатов России, забившим с игры. После 18 проведённых матчей «Ахмат» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 13 очков. Московское «Динамо» заработало 35 очков и занимает четвёртое место.

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