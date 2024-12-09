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Защитник «Спартака» Чернов поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы

Защитник «Спартака» Чернов поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы
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Центральный защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы. Чернов вышел на поле со скамейки запасных в матче 18-го тура РПЛ с «Пари НН».

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Бонгонда – 53'     2:0 Угальде – 62'     3:0 Барко – 64'    

«Всегда с ребятами был в тесном контакте. Хотелось как можно быстрее выйти на поле. Понимал, что можно словом помочь ребятам, пообщаться. Как, например, в Ростове и Краснодаре. Доволен, что вышел на поле в матче с «Пари НН». Конечно, я понимаю, что были ребята, которые больше тренировались и должны были выйти, но это приятный жест от Станковича. «Добро пожаловать» — он так и сказал, когда выпускал.

Самым трудным за время восстановления было смотреть, как ребята играют. Ты ничем не можешь помочь — это самое тяжёлое. Тренируешься постоянно в зале по пять-шесть часов», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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