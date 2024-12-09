Защитник «Спартака» Чернов поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы

Центральный защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы. Чернов вышел на поле со скамейки запасных в матче 18-го тура РПЛ с «Пари НН».

«Всегда с ребятами был в тесном контакте. Хотелось как можно быстрее выйти на поле. Понимал, что можно словом помочь ребятам, пообщаться. Как, например, в Ростове и Краснодаре. Доволен, что вышел на поле в матче с «Пари НН». Конечно, я понимаю, что были ребята, которые больше тренировались и должны были выйти, но это приятный жест от Станковича. «Добро пожаловать» — он так и сказал, когда выпускал.

Самым трудным за время восстановления было смотреть, как ребята играют. Ты ничем не можешь помочь — это самое тяжёлое. Тренируешься постоянно в зале по пять-шесть часов», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.