Мостовой: в «Битве экстрасенсов» не могли представить, что «Зенит» проиграет 2 матча дома

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об интриге в чемпионской гонке нынешнего сезона РПЛ.

«Интрига прошлого сезона сохраняется. Можно с уверенностью сказать, что нас ждёт борьба за чемпионство до последних туров. Будет очень интересная концовка. Даже в «Битве экстрасенсов» не могли представить, что «Зенит» проиграет два матча дома «Акрону» и «Крыльям». «Зенит» снова даёт нам интригу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).