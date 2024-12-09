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Воспитанник «Динамо» Терехов: Игорь Денисов — человек-легенда, мастер своего дела

Воспитанник «Динамо» Терехов: Игорь Денисов — человек-легенда, мастер своего дела
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Воспитанник «Динамо» Антон Терехов рассказал о бывшем одноклубнике, который обладал наибольшими лидерскими качествами. Он выделил российского экс-полузащитника Игоря Денисова.

«За то время, когда я играл в «Динамо», там было очень много профессионалов: Антон Шунин, Игорь Денисов, Ионов, Алекс Бюттнер, Габулов, Самба, Жирков, Ещенко — очень много. И все они очень хорошо относились к молодым игрокам, советовали.

Но можно что угодно говорить, но и своим примером тоже нужно показывать. И тут номер один — Игорь Денисов. Он своим примером, своими действиями показывал, как нужно готовиться, тренироваться, что делать после тренировок. Он человек-легенда, мастер своего дела. Игорь всегда был эмоциональным. В основной команде взрослые игроки, все играют за результат, за болельщиков, за деньги — всё было очень жёстко. Игорь мог увидеть и сказать: «Всё, пойдём в зал». Если на тренировках ты немножко расслаблен, тебя могли очень быстро привести в чувство. Ты не должен терять мячи и мешать тренировочному процессу. В «Динамо» очень быстро приводили в чувство», — сказал Антон Терехов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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