Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-президент «Локомотива» Наумов рассказал, какой нападающий нужен клубу

Экс-президент «Локомотива» Наумов рассказал, какой нападающий нужен клубу
Комментарии

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре нынешних нападающих железнодорожников Дмитрия Воробьёва и Тимура Сулейманова, а также заявил, что клубу необходимо усиливать линию атаки.

«Зимой «Локо» нужно обязательно усиливать линию атаки. Я уже как-то говорил, что Воробьёв и Сулейманов – к сожалению, не уровень стартового состава. Нужен высокий, напористый, забивной форвард. Такой, как Даку», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол.Ру».

По результатам 18 сыгранных матчей «Локомотив» занимает пятое место в чемпионате, заработав 35 очков. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Краснодар», имеющий в своём активе 39 очков.

Материалы по теме
Наумов: «Локомотив» может занести себе в актив ничью с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android