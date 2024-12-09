Экс-президент «Локомотива» Наумов рассказал, какой нападающий нужен клубу

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре нынешних нападающих железнодорожников Дмитрия Воробьёва и Тимура Сулейманова, а также заявил, что клубу необходимо усиливать линию атаки.

«Зимой «Локо» нужно обязательно усиливать линию атаки. Я уже как-то говорил, что Воробьёв и Сулейманов – к сожалению, не уровень стартового состава. Нужен высокий, напористый, забивной форвард. Такой, как Даку», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол.Ру».

По результатам 18 сыгранных матчей «Локомотив» занимает пятое место в чемпионате, заработав 35 очков. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Краснодар», имеющий в своём активе 39 очков.