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Гаврилов: «Спартак» Станковича способен бороться за чемпионство

Гаврилов: «Спартак» Станковича способен бороться за чемпионство
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что у красно-белых есть все шансы на завоевание чемпионского титула в нынешнем сезоне РПЛ.

«Сегодняшний «Спартак», конечно же, способен бороться за чемпионство, отставание от лидеров незначительное, и нет ничего невозможного, ведь впереди ещё почти целый круг. Если при новом тренере команда стабилизировала игру и выдаёт хорошие результаты, значит, Станкович именно этим и отличается от тех иностранных специалистов, которые возглавляли «Спартак» до него», — приводит слова Гаврилова «РИА Новости Спорт».

Турнирная таблица РПЛ

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» встречался с «Пари НН». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 39 очков за 17 игр.

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