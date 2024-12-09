Терехов: я поспешил с арендой, а Шварц сделал ставку в «Динамо» на Тюкавина и Захаряна

Бывший футболист «Динамо» Антон Терехов рассказал, поему не смог закрепиться в московском клубе. Сейчас он выступает за медиакоманду 2DROTS.

— Хохлов давал мне возможность играть, я и дебютный гол забил при нём, несколько игр в стартовом составе провёл. Но потом меня подложила травма, я пропустил в общей сложности полтора года. Это больше, чем Новиков и Хохлов тренировали в «Динамо». После первой операции хорошо восстановился, забивал, отдавал. Но получил вторую травму. И после неё ушёл в аренду. С Шварцем играл не много, меня это напрягало, и я снова попросился в аренду — перешёл в «Тамбов». А когда вернулся, уже и контракт заканчивался. Шварц сказал, что могу искать другой вариант.

До травмы я немного поиграл. Потом, может, немного поспешил с арендой в «Тамбов». Не знал даже, куда переходил, потому что «Тамбов» того времени — катастрофа. Наверное, правильнее было остаться и переждать, играя не так много. Но я поспешил, ушёл в аренду. Она была ужасной. Хоть я и играл, но команда в «Тамбове» была очень слабая, проявить себя было тяжело. Потом «Динамо» просто не захотело продлевать контракт.

— Шварц довольно много доверял молодым, у тебя не срослось только из-за травм?

— Когда он только пришёл, всё было неплохо. Но у меня было ощущение, что играл мало. Нервничал и злился. А когда игрок просится в аренду, конечно, на него особо не будут рассчитывать. Дождался открытия трансферного окна и первым делом хотел уйти — молодой, амбициозный, немного неправильно поступил. А Шварц сделал ставку на более молодых игроков, тогда уже подходило поколение Тюкавина и Захаряна. Их и подтягивали, а они раскрылись, — сказал Антон Терехов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.