Станислав Черчесов рассказал, каким для него получился 2024 год

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подвёл итоги своей работы в 2024 году.

— Каким для вас получился 2024 год?

— Рабочим. Идёт перестройка команды, сыграли в Лиге наций непростые матчи, которые многое дали нам. Сегодня, хотим мы того или нет, мы (тренерский штаб) единственные, кто встречается на таком уровне с сильными соперниками, я могу сказать, куда идёт европейский футбол. Рад, что на себе испытал это, и как тренер делаю выводы, — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Российский специалист был назначен на должность главного тренера сборной Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством казахстанская национальная команда сыграла в Лиге наций УЕФА, где приняла участие в шести матчах группового этапа, в которых пять раз потерпела поражение и один раз разделила очки с соперником.