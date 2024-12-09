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Станислав Черчесов рассказал, каким для него получился 2024 год

Станислав Черчесов рассказал, каким для него получился 2024 год
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подвёл итоги своей работы в 2024 году.

— Каким для вас получился 2024 год?
— Рабочим. Идёт перестройка команды, сыграли в Лиге наций непростые матчи, которые многое дали нам. Сегодня, хотим мы того или нет, мы (тренерский штаб) единственные, кто встречается на таком уровне с сильными соперниками, я могу сказать, куда идёт европейский футбол. Рад, что на себе испытал это, и как тренер делаю выводы, — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Российский специалист был назначен на должность главного тренера сборной Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством казахстанская национальная команда сыграла в Лиге наций УЕФА, где приняла участие в шести матчах группового этапа, в которых пять раз потерпела поражение и один раз разделила очки с соперником.

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