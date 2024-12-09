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Экс-игрок «Динамо» — о Ташаеве: тогда переход в «Спартак» был пиком карьеры, сейчас — нет

Экс-игрок «Динамо» — о Ташаеве: тогда переход в «Спартак» был пиком карьеры, сейчас — нет
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Экс-футболист «Динамо» Антон Терехов высказался о переходе Александра Ташаева из стана бело-голубых в московский «Спартак». Это был один из самых громких переходов 2018 года.

«На тот момент перейти в «Спартак» — пик российской карьеры футболиста. И отказываться от такого… Я могу его понять, это был новый вызов, шаг вперёд. Конечно, хочется попробовать. Ташаев выдал максимум в том сезоне за «Динамо», хотелось попробовать новое. Но с чем он там не справился, лучше спросить у него. В «Спартаке» другое давление, уровень мастерства конкурентов выше.

Если представлять, наверное, я принял бы такое же решение. Для каждого спортсмена важен новый вызов. Единственное, что могло не дать перейти в «Спартак», — отношения между клубами и болельщиками. Но это ведь шаг вперёд для развития. Наверное, сейчас переход в «Спартак» из «Динамо» не был бы шагом вперёд. «Динамо» сейчас борется за чемпионство, а на тот момент сильнее был «Спартак». Всем хочется попробовать себя на другом уровне», — сказал Антон Терехов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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