Наумов — о Батракове: либо ты лавку полируешь, как Соболев, или играешь в футбол в «Локо»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов посоветовал 19-летнему полузащитнику красно-зелёных Алексею Батракову не переходить в санкт-петербургский «Зенит», а продолжать играть за железнодорожников.

«Я бы не советовал Алексею переходить в «Зенит». Зачем? Опять же – сколько примеров, когда люди переходили в питерский клуб и оказывались в запасе: Бакаев, Полоз, Новосельцев, Набиуллин… Да сколько таких было… В «Зените» быстрее станешь чемпионом. Но тут надо выбирать. Либо ты лавку полируешь, как Соболев, или играешь в футбол в «Локомотиве». Не стоит гнаться за деньгами. У Батракова карьера только начинается. Он ещё своё заработает», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.