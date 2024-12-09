Алаев назвал лучший гол первой части сезона РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев назвал гол нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче с самарскими «Крыльями Советов» лучшим в первой части сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Лучший гол? Наверное, я бы отметил гол нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче с «Крыльями Советов», — приводит слова Алаева ТАСС.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).