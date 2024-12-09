WhoScored опубликовал символическую сборную 18-го тура РПЛ

Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у московского «Динамо». В составе символической команды – три футболиста из этого клуба. Высшую оценку получил защитник «Ахмата» Александр Жиров (9).

Фото: WhoScored

Символическая сборная 18-го тура

Вратарь: Александр Васютин («Акрон»).

Защитники: Александр Кутицкий («Динамо» Москва), Виллиан Роша (ЦСКА), Александр Жиров, Арсен Адамов (оба — «Ахмат»).

Полузащитники: Тео Бонгонда, Эсекьель Барко (оба — «Спартак»), Богдан Йочич («Рубин»), Бителло («Динамо» Москва).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА).