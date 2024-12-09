Защитник «Крыльев» Ороз: жизнь в России кажется мне отличной, рад находиться здесь

Футболист «Крыльев Советов» Доминик Ороз заявил, что рад находиться в России. По словам хорватского защитника, жить в Самаре ему нравится.

– Какое впечатление произвели на тебя Самара и Россия?

– Мне всё очень нравится! Вся моя семья происходит из Хорватии и Боснии. Конечно, наши страны не похожи на 100%, но у них всё равно много общего. Языки похожи между собой, еда тоже очень вкусная. Так что я счастлив в России, — приводит слова Ороза Metaratings.

Орозу 24 года, он выступает на позиции центрального защитника. К «Крыльям Советов» Доминик присоединился в августе этого года, заключив контракт до лета 2027-го. Суммарно за самарскую команду Ороз провёл пять матчей и забил два гола. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 400 тыс.