Газзаев: «Зенит» потерял инстинкт убийцы после шести лет доминирования

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев подвёл итоги первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Накануне состоялся 18-й тур РПЛ, после которого команды отправились на зимний перерыв.

«Первый круг получился очень интересным. Все матчи проходили на очень хорошем уровне. Чётко определилась структура чемпионата – первые шесть команд борются за медали. «Рубин», «Ростов» и «Акрон» расположились в средней части таблицы. Остальные команды будут бороться за место в РПЛ. Все команды заняли те места, на которые наиграли по ходу первой части сезона. Таблица – зеркало чемпионата. Идёт упорная борьба в верхней и нижней частях таблицы.

Сложно сказать, вылетит ли тот же «Оренбург» по итогам, потому что впереди ещё весенняя часть чемпионата. У всех есть цели и задачи – у кого-то медали, кто-то хочет сохранить прописку. По итогам первого круга «Зенит» уже не занимает доминирующую позицию, которая была на протяжении шести лет. После шести лет доминирования команда потеряла инстинкт убийцы», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.