Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: «Спартак» забивает не меньше трёх в каждом матче, как в лучшие годы у «Зенита»

Мостовой: «Спартак» забивает не меньше трёх в каждом матче, как в лучшие годы у «Зенита»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался об улучшении игры московского «Спартака» в концовке календарного 2024 года.

«Для меня неудивительны результаты «Спартака». Команда поймала кураж и забивает не меньше трёх мячей в каждом матче — не помню, было ли вообще такое. Наверное, такое было в лучшие годы у «Зенита». Плюсом ко всему «Спартак» и футбол красивый показывает. Это связано с тем, что у руля команды — выдающийся в прошлом футболист и человек. Прошло время — Станкович разобрался в составе. Конечно, здесь фарт и кураж, без которых нельзя», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
В РПЛ появилась дефицитная позиция. У «Спартака», «Зенита» и других топов — одна задача
В РПЛ появилась дефицитная позиция. У «Спартака», «Зенита» и других топов — одна задача
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android