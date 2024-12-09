Мостовой: «Спартак» забивает не меньше трёх в каждом матче, как в лучшие годы у «Зенита»

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался об улучшении игры московского «Спартака» в концовке календарного 2024 года.

«Для меня неудивительны результаты «Спартака». Команда поймала кураж и забивает не меньше трёх мячей в каждом матче — не помню, было ли вообще такое. Наверное, такое было в лучшие годы у «Зенита». Плюсом ко всему «Спартак» и футбол красивый показывает. Это связано с тем, что у руля команды — выдающийся в прошлом футболист и человек. Прошло время — Станкович разобрался в составе. Конечно, здесь фарт и кураж, без которых нельзя», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.