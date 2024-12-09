Мурад Мусаев прокомментировал слухи насчёт интереса «ПСЖ» к Сперцяну

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника команды Эдуарда Сперцяна в «ПСЖ».

«Достоин ли Сперцян уровня этой команды? Когда они интересовались Матвеем Сафоновым, я знал об этом сразу. Потому что обратились в клуб и сказали: «У нас есть интерес». По Эду всё тихо. Смысл слухи обсуждать?» — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

Сперцяну 24 года, он является воспитанником академии «Краснодара». В нынешнем сезоне армянский полузащитник провёл 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сперцяна в € 20 млн.