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«История сложная и болезненная». Президент РПЛ — о коррупционном скандале

«История сложная и болезненная». Президент РПЛ — о коррупционном скандале
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Президент РПЛ Александр Алаев высказался о коррупционном скандале, который возник после заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Глава РПЛ назвал эту ситуацию сложной и болезненной.

— Вам известен тот человек, который сообщил губернатору о долге в 36 млн?
— Нет, неизвестен. Стали появляться какие-то мемы, а это не шутки, дело серьёзное. История крайне сложная и болезненная. Её надо довести до конца. Но пока я вижу, что её уводят куда-то в сторону, — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, в конце ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы. Также чиновник отмечал, что доведёт дело о коррупции до конца, пообещав в случае чего ответить за свои слова.

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