Шипицин назвал топ-клубы РПЛ, которым может пойти на пользу зимняя пауза в сезоне

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин подвёл итоги первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Он обозначил топ-клубы РПЛ, которым пойдёт на пользу зимняя пауза. Также он отметил, что московскому «Спартаку» перерыв в чемпионате сейчас очень некстати.

Итог такой хочу подвести, что лидерам зимний перерыв в чемпионате очень кстати. Потому что начали проваливаться и «Зенит», и «Локомотив», и «Краснодар». Только «Спартак» набрал ход, и ему эта пауза не очень нужна. В прошлом сезоне в борьбе за чемпионство было примерно то же самое – конкурировали между собой «Краснодар», «Зенит», «Динамо». Теперь ещё «Спартак» пытается залезть на первое место», — приводит слова Шипицина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в статусе лидера на зимний перерыв ушёл «Краснодар». На второй строчке идёт «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Спартак».