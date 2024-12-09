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Алаев — о сравнении РПЛ с иностранными чемпионатами: мы живём своей жизнью

Алаев — о сравнении РПЛ с иностранными чемпионатами: мы живём своей жизнью
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Президент РПЛ Александр Алаев считает, что сравнение Российской Премьер-Лиги с иностранными чемпионатами не является правильным, поскольку российский футбол находится в изоляции.

«Лиги соревнуются, когда находятся в одной среде, когда между собой соревнуются клубы. А в данный момент мы живём своей жизнью. Я не хочу сравнивать с другими коллегами, потому что мы в изоляции. Мы идём своим путём, надеюсь, что когда-то будет возможность посоревноваться», — приводит слова Алаева ТАСС.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).

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