

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко объяснил, с чем связаны нестабильные результаты «Зенита» в первой части сезона-2024/2025. Сине-бело-голубые ушли на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

«Мне кажется, переизбыток хороших игроков на каждую позицию повлиял на «Зенит». Можно было бы чуть-чуть расчистить состав. Плюс нет желания у тех, кто уже тут всё выиграл. У «Зенита» есть игроки, которые по несколько раз были чемпионами, выигрывали Кубок, Суперкубок. Все трофеи уже собрали. Да и денег уже им много. Понятно, что они никогда не бывают лишними, но допускаю, что некоторые хотят себя попробовать в другом чемпионате.

Надо было отпускать тех, кто рвался, а с новыми игроками в этом сезоне пытаться всё выигрывать. Сколько лет у нас «Зенит» первый. Все мастера критиковать, но питерцы же выигрывают. Думаю, со всем они разберутся и выправят ситуацию. Вполне возможно, что опять они станут чемпионами», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.