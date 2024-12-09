Станислав Сухина вернулся в «Локомотив» в качестве начальника молодёжной команды

Бывший судья РПЛ Станислав Сухина стал начальником молодёжной команды московского «Локомотива», передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, ранее работавший на этой должности Виталий Дегтярёв ушел в воронежский «Факел».

Станислав Сухина с 2017 по 2021 год работал начальником основной команды «Локомотив» Москва. С 2000 по 2012 год работал в качестве судьи на матчах РПЛ. Сухина обслужил 176 встреч в высшем дивизионе чемпионата России.

Молодёжная команда московского «Локомотива» заняла пятое место в высшей лиге чемпионата России — 2024.