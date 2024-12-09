Канищев: если Дзюба продолжит играть, конечно, побьёт рекорд Кержакова

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев оценил возможность нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы побить рекорд Александра Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Если Дзюба доиграет сезон до конца и будет продолжать выступать дальше, конечно, побьёт рекорд Кержакова. Четыре мяча — это ни о чём. Он должен побить этот рекорд.

Но как Артём играл в матче с «Зенитом»? На самом деле — никак. У него был единственный момент, который он использовал за счёт мастерства. Дзюба был одним из слабых мест в составе «Акрона». Такой нападающий, как Дзюба, должен удерживать и цепляться за мячи. Его плюс в том, что он, имея всего один шанс, классически его использовал. В этом он подтвердил свой класс, а на поле он выглядел очень слабо», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, на счету нападающего 233 гола. Артёму Дзюбе необходимо забить ещё четыре мяча, для того чтобы побить этот рекорд.