Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российская модель Сиана Моисеенко намекнула, что беременна от Хорхе Карраскаля

Российская модель Сиана Моисеенко намекнула, что беременна от Хорхе Карраскаля
Аудио-версия:
Комментарии

Российская модель Сиана Моисеенко намекнула, что беременна от колумбийского полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля.

В воскресенье, 8 декабря, Карраскаль во время празднования собственного забитого гола в матче 18-тура РПЛ с «Химками» (4:1) взял мяч под футболку, сымитировав то, как выглядит живот девушки во время беременности.

Фото: Кадр из трансляции

Моисеенко в этот день опубликовала в соцсети два видео, в одном из которых продемонстрировала положительный тест на беременность. Сиана не уточнила, от кого именно она беременна, но при этом сделала репост видео, на котором Карраскаль берёт мяч под футболку.

Карраскаль и Моисеенко официально не объявляли себя парой. У Сианы есть ребёнок от бывшего мужа. Она ранее выкладывала свои фото с матчей «Динамо», а также рассказывала, что учит испанский язык (официальный язык в Колумбии).

Материалы по теме
Колумбийский игрок «Динамо» Карраскаль объяснил, почему редко ходит в рестораны в Москве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android