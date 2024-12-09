Российская модель Сиана Моисеенко намекнула, что беременна от Хорхе Карраскаля

Российская модель Сиана Моисеенко намекнула, что беременна от колумбийского полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля.

В воскресенье, 8 декабря, Карраскаль во время празднования собственного забитого гола в матче 18-тура РПЛ с «Химками» (4:1) взял мяч под футболку, сымитировав то, как выглядит живот девушки во время беременности.

Фото: Кадр из трансляции

Моисеенко в этот день опубликовала в соцсети два видео, в одном из которых продемонстрировала положительный тест на беременность. Сиана не уточнила, от кого именно она беременна, но при этом сделала репост видео, на котором Карраскаль берёт мяч под футболку.

Карраскаль и Моисеенко официально не объявляли себя парой. У Сианы есть ребёнок от бывшего мужа. Она ранее выкладывала свои фото с матчей «Динамо», а также рассказывала, что учит испанский язык (официальный язык в Колумбии).