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Шикунов: никто не ожидал, что в РПЛ получится такая уникальная концовка

Шикунов: никто не ожидал, что в РПЛ получится такая уникальная концовка
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал концовку Российской Премьер-Лиги перед зимней паузой.

«Никто не ожидал, что получится такая уникальная концовка перед зимней паузой. «Зенит» потерял шесть очков, а «Краснодар» — пять. Для всех это очень интересно и хорошо. Если питерская команда набрала бы 45 очков и был бы отрыв семь-восемь очков, то это было бы не то. А сейчас очень интересно внизу и вверху. Весной чемпионат будет очень интересный», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак».

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