Игрок 2DROTS Терехов сравнил зарплаты в Медиалиге и профессиональном футболе

Экс-футболист «Динамо» Антон Терехов сравнил уровень зарплат в Медиалиге и профессиональном футболе.

«Зарплаты уровня Первой-Второй лиг. С РПЛ Медиалигу вообще сравнивать нельзя, это другой уровень по условиям, инфраструктуре и так далее. А финансовый уровень лучших команд Медиалиги — это ФНЛ.

В каждой команде всё индивидуально. Понятно, что в «Урале» или «Балтике» зарплаты выше — они играли и будут играть в РПЛ. Но знаю, что с командами второй восьмёрки Первой лиги разницы почти нет. Про Вторую лигу и говорить не надо. Плюс премиальные, бонусы», — сказал Антон Терехов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Антон Терехов провёл за медийный футбольный клуб 2DROTS два матча в Кубке России, в которых отметился одним голом.