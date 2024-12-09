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Александр Мостовой: я не первый, кто скажет, что с «Оренбургом» можно попрощаться в РПЛ

Александр Мостовой: я не первый, кто скажет, что с «Оренбургом» можно попрощаться в РПЛ
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах «Оренбурга» во второй части Российской Премьер-Лиги — 2024/2025.

«Я не первый, кто скажет, что с «Оренбургом» можно попрощаться в РПЛ. Основная проблема в том, что команда не может выбраться из ямы, в которой оказалась с предыдущим тренером. «Оренбург» по составу не уступает многим командам из низа таблицы. Важно понимать, что должно сказываться преимущество домашнего поля, но в этом сезоне не сказывается. Наверное, причины надо искать внутри», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 18 туров РПЛ оренбургская команда имеет в своём активе восемь очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

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