Александр Мостовой: я не первый, кто скажет, что с «Оренбургом» можно попрощаться в РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах «Оренбурга» во второй части Российской Премьер-Лиги — 2024/2025.

«Я не первый, кто скажет, что с «Оренбургом» можно попрощаться в РПЛ. Основная проблема в том, что команда не может выбраться из ямы, в которой оказалась с предыдущим тренером. «Оренбург» по составу не уступает многим командам из низа таблицы. Важно понимать, что должно сказываться преимущество домашнего поля, но в этом сезоне не сказывается. Наверное, причины надо искать внутри», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 18 туров РПЛ оренбургская команда имеет в своём активе восемь очков и занимает последнее место в турнирной таблице.