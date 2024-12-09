Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Динамо» Терехов высказался о результатах команды в РПЛ

Воспитанник «Динамо» Терехов высказался о результатах команды в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист «Динамо» Антон Терехов прокомментировал результаты своей бывшей команды в Российской Премьер-Лиге.

«Конечно, болею за «Динамо». Очень обидным был тот сезон, когда могли стать чемпионами. В последней игре так всё решилось. Я со многими на связи, важные матчи стараюсь смотреть, читать новости.

Сейчас только заканчивается первая часть чемпионата. «Зенит» теряет очки, все чуть-чуть приближаются. Всё будет решаться в концовке. Но «Динамо» молодцы, ничего не скажешь. Симбиоз молодости, опыта, иностранцев и тренера даёт результат», — сказал Антон Терехов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Московское «Динамо» после 18 туров расположилось на четвёртом месте в Российской Премьер-Лиге, набрав 35 очков.

Материалы по теме
«Денисов мог сказать: «Пойдём в зал». Считался талантом «Динамо», а теперь — в Медиалиге
Эксклюзив
«Денисов мог сказать: «Пойдём в зал». Считался талантом «Динамо», а теперь — в Медиалиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android