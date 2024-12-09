Воспитанник «Динамо» Терехов высказался о результатах команды в РПЛ

Экс-футболист «Динамо» Антон Терехов прокомментировал результаты своей бывшей команды в Российской Премьер-Лиге.

«Конечно, болею за «Динамо». Очень обидным был тот сезон, когда могли стать чемпионами. В последней игре так всё решилось. Я со многими на связи, важные матчи стараюсь смотреть, читать новости.

Сейчас только заканчивается первая часть чемпионата. «Зенит» теряет очки, все чуть-чуть приближаются. Всё будет решаться в концовке. Но «Динамо» молодцы, ничего не скажешь. Симбиоз молодости, опыта, иностранцев и тренера даёт результат», — сказал Антон Терехов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Московское «Динамо» после 18 туров расположилось на четвёртом месте в Российской Премьер-Лиге, набрав 35 очков.