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Воспитанники Ярцевской школы-интерната вывели футболистов на матч «Спартак» — «Пари НН»

Воспитанники Ярцевской школы-интерната вывели футболистов на матч «Спартак» — «Пари НН»
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В субботу, 7 декабря, футбольный клуб «Спартак» Москва вместе с Межрегиональной общественной организацией «Клуб волонтёров» провели благотворительную акцию, приуроченную к Международному дню футбола и посвящённую Всероссийскому турниру для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты».

В рамках благотворительной акции 11 детей из Ярцевской школы-интерната Смоленской области для детей-сирот вывели футболистов «Спартака» и «Пари НН» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, который проходил в Москве на «Лукойл Арене».

Турнир «Игра твоей мечты» проводится с 2016 года. В нём участвуют более 500 детей из 22 регионов России. ФК «Спартак» уже на протяжении многих лет поддерживает проект, организовывая для детей поездки на футбольные матчи, экскурсии на стадион, музей и базу клуба.

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