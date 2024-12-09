Дмитрий Сенников: концовку чемпионата хорошо провёл только «Спартак»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников подвёл итоги концовки Российской Премьер-Лиги перед зимней паузой.

«У всех команд спад, особенно у лидеров. «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» провели концовку чемпионата неудачно. В начале была концентрация во всех матчах, но на все отрезки не хватило. «Локомотив» показал хороший результат. Сколько русских игроков, которые и в сборной выступают. Сейчас многим болельщикам нравится игра команды.

Концовку чемпионата хорошо провёл только «Спартак», но а по ходу чемпионата? Средняя игра «Локомотива» говорит, что всё хорошо. Все думали, что в Краснодаре они точно проиграют, но уехали с ничьей», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак».