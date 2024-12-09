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«После серии из 10 побед это нормально». Кевин Кастаньо — о спаде в игре «Краснодара»

«После серии из 10 побед это нормально». Кевин Кастаньо — о спаде в игре «Краснодара»
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо подвёл итоги первой части сезона Российской Премьер-Лиги — 2024/2025.

— С чем связаны такие переменчивые результаты «Краснодара» в последних матчах?
- Мне кажется, что это нормальное стечение обстоятельств, это футбол, особенно после такой серии из десяти побед. Это нормально, что в футболе происходят такие вещи, и, как я уже говорил, сейчас нужно отдыхать и работать над теми ошибками и продолжать прогрессировать.

— Ты мало играешь в «Краснодаре» и соответственно мало играешь в сборной Колумбии. У тебя это вызывает беспокойство?
— Да, конечно, это всегда волнует, когда не играешь. Отсутствие минут волнует, но сейчас нужно всё-таки столкнуться с тем, что есть и подготовиться к тому, с чем придётся столкнуться в будущем, — приводит слова Кастаньо Metaratings.ru.

24-летний Кастаньо в сезоне-2024/2025 провёл за «Краснодар» 21 игру во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

«Краснодар» после первой части сезона занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками.

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