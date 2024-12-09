Александр Канищев: игра «Зенита» с «Акроном» выглядела как истерика

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев прокомментировал матч санкт-петербургского «Зенита» с тольяттинским «Акроном» в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2).

«Зенит» в последних встречах сбавил в качестве игры и позволил делать соперникам всё, что они хотят. Семаку не надо поддаваться эмоциям. К примеру, в матче с «Акроном» команда-чемпион играет с середняком и позволяет себе свалиться в навал. Это выглядело как истерика. «Зенит» мог добиться положительного результата, если бы показывал свой стиль. Но команда во второй половине второго тайма свалилась на банальный навал, а также вышли Соболев с Ерохиным. Отсюда потеря очков», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков в 18 матчах и расположился на второй строчке. «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице. Команда Артёма Дзюбы набрала 22 очка в 18 матчах.