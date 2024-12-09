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Александр Канищев: игра «Зенита» с «Акроном» выглядела как истерика

Александр Канищев: игра «Зенита» с «Акроном» выглядела как истерика
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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев прокомментировал матч санкт-петербургского «Зенита» с тольяттинским «Акроном» в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    
Удаления: нет / Данилин – 55'

«Зенит» в последних встречах сбавил в качестве игры и позволил делать соперникам всё, что они хотят. Семаку не надо поддаваться эмоциям. К примеру, в матче с «Акроном» команда-чемпион играет с середняком и позволяет себе свалиться в навал. Это выглядело как истерика. «Зенит» мог добиться положительного результата, если бы показывал свой стиль. Но команда во второй половине второго тайма свалилась на банальный навал, а также вышли Соболев с Ерохиным. Отсюда потеря очков», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков в 18 матчах и расположился на второй строчке. «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице. Команда Артёма Дзюбы набрала 22 очка в 18 матчах.

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