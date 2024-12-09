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Антон Терехов: я бесплатно готов вернуться в «Динамо», платить не нужно!

Антон Терехов: я бесплатно готов вернуться в «Динамо», платить не нужно!
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Экс-футболист московского «Динамо» Антон Терехов заявил, что готов вернуться в московский клуб бесплатно, а также оценил свои шансы на подобный исход.

«Да я бесплатно туда вернусь. Не нужно платить! Готов любой ценой в «Динамо». Думаю каждый хотел бы этого на моём месте. Но если оценивать трезво, думаю, это очень маловероятно. Но в жизни всё бывает, время ещё есть», — сказал Антон Терехов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Антон Терехов провёл за медийный футбольный клуб 2DROTS два матча в Кубке России, в которых отметился одним голом.

Антон Терехов покинул московское «Динамо» в 2022 году и перешёл в «Нефтехимик» в качестве свободного агента.

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