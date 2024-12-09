Объявлена символическая сборная FIFPRO World, за неё голосовали сами футболисты

Стала известна символическая сборная по итогам года по версии FIFPro World 11. В список номинантов входили 26 футболистов.

Вратарь: Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»);

Защитники: Дани Карвахаль (Испания, «Реал»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Антонио Рюдигер (Германия, «Реал»);

Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Тони Кроос (Германия, завершил карьеру), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Кевин Де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

Нападающие: Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»).

Премия FIFPRO World 11 была учреждена в 2005 году и вручается лучшим футболистам по результатам голосования их коллег. Аргентинец Лионель Месси чаще всех появлялся в символической сборной FIFPRO World (17 раз), за ним следует Криштиану Роналду (15).