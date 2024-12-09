Агент Божина отреагировал на информацию, что защитник может покинуть «Факел»

Агент защитника воронежского «Факела» Сергея Божина Олег Ерёмин прокомментировал информацию, что его клиент может покинуть команду.
«Не знаю, откуда взяли такую информацию. У Сергея контракт с «Факелом» до окончания сезона. Теоретически возможно всё, но, насколько я понимаю, позиция клуба — не расставаться с ним», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее в СМИ появилась информация, что Сергей Божин склоняется к тому, чтобы сменить клуб в зимнее трансферное окно и даже имеет несколько вариантов продолжения карьеры в командах Российской Премьер-Лиги.
В текущем сезоне Сергей Божин провёл за клуб во всех турнирах 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.