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Агент Божина отреагировал на информацию, что защитник может покинуть «Факел»

Агент Божина отреагировал на информацию, что защитник может покинуть «Факел»
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Агент защитника воронежского «Факела» Сергея Божина Олег Ерёмин прокомментировал информацию, что его клиент может покинуть команду.

«Не знаю, откуда взяли такую информацию. У Сергея контракт с «Факелом» до окончания сезона. Теоретически возможно всё, но, насколько я понимаю, позиция клуба — не расставаться с ним», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сергей Божин склоняется к тому, чтобы сменить клуб в зимнее трансферное окно и даже имеет несколько вариантов продолжения карьеры в командах Российской Премьер-Лиги.

В текущем сезоне Сергей Божин провёл за клуб во всех турнирах 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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