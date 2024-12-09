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Стало известно, где проведёт зимние сборы московский ФК ЦСКА

Стало известно, где проведёт зимние сборы московский ФК ЦСКА
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Пресс-служба футбольного клуба ЦСКА опубликовала календарь проведения зимних сборов во время паузы в чемпионате Российской Премьер-Лиги — 2024/2025.

Расписание зимних сборов ПФК ЦСКА:

  1. 13-23 января, Абу-Даби (ОАЭ).
  2. 27 января — 11 февраля, Абу-Даби (ОАЭ).
  3. 14-23 февраля, Белек (Турция).

После первой части сезона ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко. Лидеры чемпионата России «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит» опережают армейцев на восемь очков. На третьей строчке расположился московский Спартак» с 37 очками. Матчи высшего дивизиона чемпионата России возобновятся 2 марта 2025 года.

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