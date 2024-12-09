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Хомуха: «Оренбург» — явный кандидат на вылет, команде нереально будет сократить отрыв

Хомуха: «Оренбург» — явный кандидат на вылет, команде нереально будет сократить отрыв
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хомуха считает футбольный клуб «Оренбург» главным кандидатом на вылет из Российской Премьер-Лиги.

«Пять очков только разница отставания у «Оренбурга» до других команд. Остальные клубы тоже борются за выживание, поэтому в весенней части, где меньше игр, «Оренбургу» нереально будет сократить отрыв. Все кто находится внизу и рядом с зоной стыковых матчей, могут оказаться в зоне вылета. Но на текущий момент только «Оренбург» — явный кандидат на вылет», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 18 туров «Оренбург» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков и одержала всего одну победу.

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