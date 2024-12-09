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Экс-игрок «Динамо» Терехов: удивлён уровнем команд Медиалиги, условиями и инфраструктурой

Экс-игрок «Динамо» Терехов: удивлён уровнем команд Медиалиги, условиями и инфраструктурой
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Бывший футболист «Динамо» Антон Терехов оценил уровень, условия и инфраструктуру команд российской Медиалиги.

«Я удивлён уровнем некоторых команд, темпом игры, условиями и инфраструктурой, которую лига предоставляет. Я получаю удовольствие. Медиалига очень быстро набирает обороты. Видим, что игроки из профессиональных команд туда переходят. Инфраструктура, натуральные поля, болельщики. Я доволен.

Я переходил в 2DROTS осознанно. У меня были предложения и возможности остаться в профессиональном футболе. Но я думаю, что уровень Первой и Второй лиг очень переоценён. Команды Медиалиги рядом, топ-4 — уровень этих лиг. Это доказывают Кубок России и шоу-матчи. Плюс я не хотел уезжать из Москвы, а все мои предложения были из других городов. Последним моим клубом была «Чайка», и я разочаровался в уровне Второй лиги. Хотелось попробовать что-то новое», — сказал Антон Терехов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Антон Терехов провёл за медийный футбольный клуб 2DROTS два матча в Кубке России, в которых отметился одним голом.

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