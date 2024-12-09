Антон Бобёр: интересно, что «Краснодар» ушёл на зиму в качестве лидера, а не «Зенит»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о соперничестве «Краснодара» и санкт-петербургского «Зенита» в борьбе за первое место по итогам первой части сезона РПЛ-2024/2025.

«Интересно, что «Краснодар» ушёл на зиму в качестве лидера, а не «Зенит». Это интрига. Почему нет? «Краснодар» неплохо выглядит. Если бы команда выиграла в домашнем матче, ушла бы на перерыв с отрывом. Но, думаю, «быки», глядя на таблицу, довольны, что закончили этот отрезок на первом месте и конкурируют с «Зенитом» за чемпионство», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» и «Зенит» после 18 туров Российской Премьер-Лиги набрали по 39 очков. «Быки» опережают клуб из Санкт-петербурга по результату в личной встрече.