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Ледяхов заявил, что преждевременно называть провальным трансфер Соболева в «Зенит»

Ледяхов заявил, что преждевременно называть провальным трансфер Соболева в «Зенит»
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Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«Преждевременно называть провальным трансфер Соболева в «Зенит». Всякое бывает в жизни, и сейчас у него пока не идёт. Он неплохой футболист, но у «Зенита» много нападающих. Ему надо забить первый гол, тогда он снимет груз, однако пока этого не получается. Давайте посмотрим, как он проведёт вторую часть чемпионата. Уже после неё можно будет делать выводы», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

27-летний Соболев провёл 11 матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. По сумме всех встреч у форварда две жёлтые карточки и ни одного результативного действия. Портал Transfermarkt оенивает стоимость нападающего в € 7,1 млн.

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