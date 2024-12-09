Экс-игрок «Динамо» Терехов: если Бали похож на Таиланд, то мне не понравится

Бывший футболист московского «Динамо» Антон Терехов рассказал о своих путешествиях, а также, какая, по его мнению, страна лучшая из тех, в которых он был туристом.

— По твоим социальным сетям видно, что ты довольно много путешествуешь.

— Стараюсь уезжать, когда у меня отпуск. Побывал много где ещё и по спортивным моментам, в академии «Динамо» очень часто были турниры в Европе. А сам… Есть куда ещё долететь, много где не был. Но и, наверное, относительно много где уже был.

— Лучшая страна, где ты был туристом?

— Недавно был в Эмиратах, в Дубае. Очень классно, зимой нравится. Та же Турция, перезагрузиться в отпуске — то, что нужно. Бодрум, Белек. Конечно, Италия. Если есть возможность, обязательно нужно доехать. Есть желание долететь на Бали, всё не получается. Наверное, это будет следующим местом. Туда много кто переезжает, ездит отдыхать. Я был в Таиланде, и мне не понравилось. Если это то же самое, наверное, мне не зайдёт. Но говорят, что различия есть, — сказал Антон Терехов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.