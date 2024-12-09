Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Тимошенко досрочно разорвёт арендный контракт с «Акроном»

Иван Тимошенко досрочно разорвёт арендный контракт с «Акроном»
Комментарии

Нападающий «Акрона» Иван Тимошенко близок к досрочному разрыву арендного контракта с тольяттинской командой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Форвард перешёл в «Акрон» на правах аренды в летнее межсезонье из «Родины», выступающей в Первой лиге.

25-летний Тимошенко в этом сезоне провёл за «Акрон» 16 игр во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами. Арендное соглашение форварда с тольяттинским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 855 тыс.

«Акрон» после 18 туров Российской Премьер-Лиги – 2024/2025 набрал 22 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Дзюба «прибил» «Зенит» в Петербурге! Победа «Акрона» героическая вдвойне
Дзюба «прибил» «Зенит» в Петербурге! Победа «Акрона» героическая вдвойне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android