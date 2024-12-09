Иван Тимошенко досрочно разорвёт арендный контракт с «Акроном»

Нападающий «Акрона» Иван Тимошенко близок к досрочному разрыву арендного контракта с тольяттинской командой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Форвард перешёл в «Акрон» на правах аренды в летнее межсезонье из «Родины», выступающей в Первой лиге.

25-летний Тимошенко в этом сезоне провёл за «Акрон» 16 игр во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами. Арендное соглашение форварда с тольяттинским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 855 тыс.

«Акрон» после 18 туров Российской Премьер-Лиги – 2024/2025 набрал 22 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.