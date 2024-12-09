Член совета директоров «Динамо» Степашин: бороться надо за первое место

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин оценил шансы своего клуба на чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Бороться надо, конечно, за первое место. Четыре очка – это не тот отрыв. В прошлом году в первом круге мы от «Зенита» отставали на восемь, но едва не выиграли первенство. Здесь главное — качество игры и настрой», — приводит слова Степашина «КП Спорт».

Московское «Динамо» ушло на зимнюю паузу, находясь на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков в 18 матчах, одержав 10 побед, пять раз сыграв вничью и потерпев всего три поражения. Отставание от идущего на первом месте «Краснодара» составляет четыре очка.