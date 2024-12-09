Футбольный судья Дэвид Кут, оскорбивший Юргена Клоппа и «Ливерпуль», уволен

Английский футбольный судья Дэвид Кут, который оскорбил футбольный клуб «Ливерпуль» и главного тренера команды Юргена Клоппа, уволен. Об этом сообщили в BBC.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Дэвид Кут оскорбляет «Ливерпуль» и Юргена Клоппа. В PGMOL расценили действия арбитра как серьёзные нарушения трудового договора и сначала отстранили его от работы, а затем приняли решение об увольнении Кута.

«Действия Дэвида Кута были признаны серьёзным нарушением положений его трудового договора. Поддержка Дэвида Кута всё ещё важна для нас, и мы по-прежнему заботимся о его благополучии», – приводит заявление PGMOL BBC.

Стоит отметить, что арбитр может обжаловать своё увольнение.