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Шикунов: пускай «Краснодар» сделает выводы и проведёт достойную весну, чтобы выиграть РПЛ

Шикунов: пускай «Краснодар» сделает выводы и проведёт достойную весну, чтобы выиграть РПЛ
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов подвёл итоги первой части сезона Российской Премьер-Лиги — 2024/2025.

«Для российского чемпионата хорошо, что «Краснодар» ушёл лидером на зиму. Правда, и в прошлом сезоне «быки» ушли первыми на зимний перерыв. Пускай они сделают выводы и проведут достойную весну, чтобы наконец-то выиграть чемпионат России.

Конечно, «Зенит» после зимней паузы будет разозлённым. Эти два поражения шарахнули — будут сделаны выводы. У них точно сейчас неспокойно в голове. Это надо переварить, но есть время, чтобы всё это сделать», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» и «Зенит» после 18 туров Российской Премьер-Лиги набрали по 39 очков и занимают первое и второе места соответственно. «Быки» опережают клуб из Санкт-Петербурга по результату в личной встрече.

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