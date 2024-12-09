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Шикунов: теперь уже можно называть «Спартак» теневым фаворитом на чемпионство в РПЛ

Шикунов: теперь уже можно называть «Спартак» теневым фаворитом на чемпионство в РПЛ
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о перспективах красно-белых в оставшейся части чемпионата Российской Премьер-Лиги — 2024/2025.

«Конечно, теперь уже можно называть «Спартак» теневым фаворитом на чемпионство в РПЛ. Ещё две недели назад никто не ожидал такого, но сейчас всё реально и всё в их руках. Сейчас отрыв до первого места всего два очка и уже в марте будет домашний матч с «Зенитом», где будет решаться многое», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» после 18 туров Российской Премьер-Лиги набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на два очка.

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