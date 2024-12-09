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Заза Джанашия: всегда болел за «Спартак»

Заза Джанашия: всегда болел за «Спартак»
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Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал игру московского «Спартака» в последних матчах.

«Что касается шестиматчевой победной серии «Спартака» с разгромным счётом, то это «Спартак». Они могут так делать. Я всегда болел за «Спартак» — они всегда были хорошей командой, которая показывала хороший футбол. Сейчас они не показывают хороший футбол, но они могут — у них есть имя. Сзади большой багаж: 10-кратный чемпион России. Поэтому красно-белые должны хорошо выступить», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Московский «Спартак» набрал 37 очков в 18 матчах и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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