Арбитр Федотов разобрал два отменённых гола «Краснодара» в матче с «Локомотивом»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал два отменённых гола в матче 18-го тура РПЛ-2024/2025 между «Краснодаром» и московским «Локомотивом» (0:0).

«На 83-й минуте отменили гол «Краснодара». Олусегун находился за линией офсайда в момент передачи. Простой момент. Даже если он не дотянулся, это не отменяет факта, что игрок вступил в борьбу с защитником и повлиял на эпизод.

Не понимаю, почему Казарцев не увидел фола Черникова в моменте со вторым отменённым голом. Открытая позиция, ещё и резервный не подсказал. Дальше пошла вертикальная атака, и мяч попал в руку Ненахову. Казарцев снова был в открытой позиции и продолжил игру. На этом этапе надо было назначать 11-метровый, но здорово разобрались Карасёв и Сафьян на VAR. Они сначала показали момент с Ненаховым, и для Казарцева это оказался пенальти, а затем — фол Черникова. В итоге Казарцев верно назначил штрафной в пользу «Локо». Все действия — в рамках протокола VAR. Чёткая работа. Есть ошибочное мнение, что арбитр может идти к монитору только в моментах, связанных с взятием ворот. Но это не так, потому что 11-метровый — тоже ключевой момент», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

С подробным анализом работы судей в 18-м туре РПЛ от Игоря Федотова можно ознакомиться на сайте «Чемпионата».