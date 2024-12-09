Арбитр Федотов оценил удаление и пенальти в матче «Ростов» — «Крылья Советов»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче между «Ростовом» и «Крыльями Советов» (3:1), который проходил в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги — 2024/2025. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

«Несложная игра для Мешкова. Принял ключевые решения, они простые и понятные. На 71-й минуте правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев» и показал жёлтую Орозу за грубую игру. И на 81-й верно показал ему же вторую жёлтую за грубую игру», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

По итогам 18 туров «Ростов» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Крылья Советов» расположились на 10-м месте (18).