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Арбитр Федотов оценил удаление и пенальти в матче «Ростов» — «Крылья Советов»

Арбитр Федотов оценил удаление и пенальти в матче «Ростов» — «Крылья Советов»
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче между «Ростовом» и «Крыльями Советов» (3:1), который проходил в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги — 2024/2025. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 32'     1:1 Ороз – 38'     2:1 Мохеби – 50'     3:1 Осипенко – 73'    
Удаления: нет / Ороз – 81'

«Несложная игра для Мешкова. Принял ключевые решения, они простые и понятные. На 71-й минуте правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев» и показал жёлтую Орозу за грубую игру. И на 81-й верно показал ему же вторую жёлтую за грубую игру», — сказал Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

По итогам 18 туров «Ростов» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Крылья Советов» расположились на 10-м месте (18).

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